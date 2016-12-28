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Göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama

İZMİR, () - İZMİR'de, Karaburun yolu Mordoğan Kavşağı üzerinde yapılan operasyonda, 42 kaçağı yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarma hazırlığındayken yakalanan 6 insan kaçakçısı tutuklandı. İzmir Emniyeti Kaçakçılık...

Göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama

İZMİR, () - İZMİR'de, Karaburun yolu Mordoğan Kavşağı üzerinde yapılan operasyonda, 42 kaçağı yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarma hazırlığındayken yakalanan 6 insan kaçakçısı tutuklandı.
İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen pazartesi günü saat 00.25 sıralarında, Karaburun yolu Mordoğan Kavşağı'nda yaptıkları operasyonda, içinde mültecilerin bulunduğu belirlenen altı aracı durdurdu. Araçlarda bulunan 42 kaçak gözaltına alınırken, 18 can yeleği, 8 şambrel can simidi ve 2 hava pompası ele geçirildi. Mültecileri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen B.F.D. (29), O.A. (21), E.C. (23), M.A. (21), Ş.Y. (21) ve D.A. (22) da gözaltına alındı. Kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 6 şüpheli B.F.D., O.A., E.C., M.A., Ş.Y. ve D.A. tutuklandı.

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