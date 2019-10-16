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Göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama
ANTALYA'nın Demre ilçesinde 60 kaçak göçmeni İstanbul'dan Antalya'nın Demre ilçesine getirip, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçirmeye çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl...
GÜVENLİK 16.10.2019, 11:08
ANTALYA'nın Demre ilçesinde 60 kaçak göçmeni İstanbul'dan Antalya'nın Demre ilçesine getirip, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçirmeye çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Ekim Pazartesi günü Demre'ye bağlı Kapaklı Mahallesi Enişdibi mevkisinde düzenlediği operasyonda 20'si çocuk, 14'ü kadın 60 kaçak göçmeni yakaladı. 54'ü Afgan, 5'i Pakistanlı, 1'i de Lübnanlı olan kaçakları İstanbul'dan iki otobüsle getirerek Yunanistan'ın Meis Adası'na geçirmeye çalışan 3 organizatör de yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aydın Lale (52) ile Eyüp Aksoy (49) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.M. (61) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Ekim Pazartesi günü Demre'ye bağlı Kapaklı Mahallesi Enişdibi mevkisinde düzenlediği operasyonda 20'si çocuk, 14'ü kadın 60 kaçak göçmeni yakaladı. 54'ü Afgan, 5'i Pakistanlı, 1'i de Lübnanlı olan kaçakları İstanbul'dan iki otobüsle getirerek Yunanistan'ın Meis Adası'na geçirmeye çalışan 3 organizatör de yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aydın Lale (52) ile Eyüp Aksoy (49) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.M. (61) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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