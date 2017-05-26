Göçmen kaçakçılığına 2 gözaltı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'dan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na 18 Suriyeli'yi geçirmeye çalışan iki organizatör yakalandı.

Akyarlar Mahallesi Karaincir Mevkii'nden dün sabah eski balıkçı teknesine bindirdikleri Suriye uyruklu 18 kaçağı Yunanistan'a ait İstanköy (Kos) Adası'na geçirmeye çalışan iki organizatör, jandarmanın baskını sonucu yakalandı. 18 kaçak ile birlikte yakalanan M.K. (38) ve T.Y. (36) bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Kaçaklar ise Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçakların Türk organizatörlere kişi başı 1500'er dolar para verdikleri minibüslerle İstanbul'dan ilçeye getirildikleri öğrenildi.



FOTOĞRAFLI