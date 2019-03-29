Göçmen kaçakçılığı operasyonuna 9 gözaltı

ÇANAKKALE merkezli İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, organize göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütü çökertildi. 26 Mart'ta düzenlenen operasyonda İstanbul'da 5, Balıkesir'de ise 4 kişi olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 11 cep telefonu, 12 sim-kart, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 hafıza kartı, 1 flaş bellek, 5 sahte nüfus cüzdanı, 1 sahte sürücü belgesi, 1 sahte yabancı ikametgah izin belgesi, 1 sahte SRC belgesi, 2 bin 500 TL ve 200 dolar ele geçirildi.Jandarma ekipleri, 2 Ocak tarihinden bugüne kadar yapılan 6 operasyonda ise, 13 organizatör ile 124 kaçağı yakaladı. Organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı. Organizatörlerle birlikte 78 can yeleği, 6 araç, 2 bot, 2 bot motoru, 1 bot şişirme pompası ve 1 sahte yabancı ikametgah izin belgesi ele geçirildi.

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