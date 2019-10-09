Gizli çekim yapan fotoğrafçının serbest kalmasına tepki (3)

TUTUKLANDI

Yalova'da kadın çalışanları ve müşterilerinin giyinip, soyundukları bölüme gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve daha sonra yeniden gözaltına alınan İsmail Kayaaslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()



