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Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta gazeteciler karartı görüp, polisi harekete geçirdi (2)

ÇORUM GİZEMLİ KIZIN PEŞİNDE Çorum'da, bir hafta içinde 5 gece Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli kızı yakalamak için gelen çok sayıda kişi mezarların arasında arama çalışması yaptı. Siyah kıyafetli,...

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta gazeteciler karartı görüp, polisi harekete geçirdi (2)

ÇORUM GİZEMLİ KIZIN PEŞİNDE
Çorum'da, bir hafta içinde 5 gece Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli kızı yakalamak için gelen çok sayıda kişi mezarların arasında arama çalışması yaptı. Siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kızı görme veya yakalama umuduyla gelen insanlar, Ulu Mezarlık'a akın etti.
Kalabalık bir grup mezarlık içine girerek ellerinde el fenerleriyle mezarların arasına girip arama yaptı. Zaman zaman ise mezar aralarında pusuya yatan grup gizemli kızın ortaya çıkmasını bekledi. Bazıları da mezar aralarına yatıp garip sesler çıkartıp korku salmak için çaba harcadı.

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