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Giyim mağazasında hırsızlık kamerada
SAMSUN'da bir giyim mağazasında alışveriş yapan S.A.'nın (40) sırt çantasındaki cüzdanından para çalındığı anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 14 Eylül günü İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bir giyim mağazasında...
GÜVENLİK 25.09.2019, 09:52
SAMSUN'da bir giyim mağazasında alışveriş yapan S.A.'nın (40) sırt çantasındaki cüzdanından para çalındığı anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 14 Eylül günü İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bir giyim mağazasında meydana geldi. Alışveriş yapmak üzere mağazaya gelen S.A., aldığı ürünlerin parasını ödemek için kasaya gittiği sırada cüzdanından 165 TL'nin çalındığını fark etti. S.A. bunun üzerine polise başvurarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu dedektifleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, mağazanın güvenlik kameralarını inceledi. Henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin arandığı belirtildi.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Mağazadaki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mavi eşarplı şüphelinin, S.A.'yı mağazada takip etiiği, sırt çantasından aldığı cüzdanın içindeki parayı çaldıktan sonra cüzdanı tekrar çantaya koyarak mağazadan ayrıldığı görülüyor.
Olay, 14 Eylül günü İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bir giyim mağazasında meydana geldi. Alışveriş yapmak üzere mağazaya gelen S.A., aldığı ürünlerin parasını ödemek için kasaya gittiği sırada cüzdanından 165 TL'nin çalındığını fark etti. S.A. bunun üzerine polise başvurarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu dedektifleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, mağazanın güvenlik kameralarını inceledi. Henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin arandığı belirtildi.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Mağazadaki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mavi eşarplı şüphelinin, S.A.'yı mağazada takip etiiği, sırt çantasından aldığı cüzdanın içindeki parayı çaldıktan sonra cüzdanı tekrar çantaya koyarak mağazadan ayrıldığı görülüyor.
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