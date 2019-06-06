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Gittiği çorbacıda taşkınlık yapan alkollü genç, gözaltına alındı

BURSA'da alkol aldıktan sonra gittiği çorbacıda çorbayı beğenmediğini söyleyip taşkınlık yapan Mehdi C. (20), iş yeri çalışanları ve müşterilerle tartıştı. Darbedilen Mehdi C. çağırılan polis tarafından gözaltına alındı. Olay,...

Gittiği çorbacıda taşkınlık yapan alkollü genç, gözaltına alındı
BURSA'da alkol aldıktan sonra gittiği çorbacıda çorbayı beğenmediğini söyleyip taşkınlık yapan Mehdi C. (20), iş yeri çalışanları ve müşterilerle tartıştı. Darbedilen Mehdi C. çağırılan polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Birlikte alkol aldıktan sonra çorba içmeye giden arkadaş grubundan Mehdi C. garsonun getirdiği çorbayı beğenmedi. Garsonla tartışan Mehdi C., kendisine tepki gösteren müşterilere küfür ederek saldırdı. Müşteriler ve çalışanlar Mehdi C.'yi darbetmeye başladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Mehdi C.'yi vatandaşların elinden kurtararak gözaltına aldı.
Mehdi C.'nin emniyetteki ifadesinde, "Lokantaya çorba içmeye gittim, garsonun getirdiği çorbanın tuzu eksik ve soğuktu, değiştirmesini söyledim. Fakat ısrarla değiştirmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine çorbanın ücretini ödemeyeceğimi belirttim ve tartışmaya başladık. Sürekli benden para isteyince dayanamayıp küfür ederek saldırdım. Daha sonra lokantada bulunan garsonlar ve müşteriler beni darbetti" dedi.

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