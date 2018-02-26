Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü
Edirne'de okullara kar tatili
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Beşiktaş'ta avukata evinin önünde silahlı saldırı
Avukata evinin önünde silahlı saldırı
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 38'inci gün; 2 bin 59 terörist etkisiz hale getirildi
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 38'inci gün;...

Gişeleri kaçıran sürücü, otomobille bariyerlerin üzerine çıktı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, () - EDİRNE'de, kullandığı otomobille otobandan çıkış yaparken, panikleyip, gişeleri kaçıran sürücü N.Ç.K., bariyerlerin üzerine çıktı.  Tekirdağ'dan yola çıkan N.Ç.K., yönetimindeki 66 SC 372 plakalı...

Gişeleri kaçıran sürücü, otomobille bariyerlerin üzerine çıktı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, () - EDİRNE'de, kullandığı otomobille otobandan çıkış yaparken, panikleyip, gişeleri kaçıran sürücü N.Ç.K., bariyerlerin üzerine çıktı. 
Tekirdağ'dan yola çıkan N.Ç.K., yönetimindeki 66 SC 372 plakalı otomobille TEM yolunun Edirne çıkışına geldi. Otobandan çıkış yapacağı gişeleri kaçıran N.Ç.K.'nin kontrolünü kaybettiği araç, yerden yarım metre yükseklikteki bariyerlere çıktı. Bariyerin üzerinde kalan otomobildeki G.P., sürücü N.Ç.K.'nin gişeleri kaçırdığı sırada panikleyip, bariyerlere çıktığını söyledi. Otoban bariyerlerinin üzerindeki otomobil, çekici aracılığıyla indirildi. Otomobili bariyer üzerinde görenler ise şaşkınlık yaşadı. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314