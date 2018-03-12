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Girne'de İsveçli turistin kale gezisi faciayla son buldu

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, ()-  KKTC’de İsveç uyruklu turist 75 yaşındaki Olsson Hans Goran, Girne St. Hilarion kalesi yakınlarında ölü bulundu. Turist kafilesinden ayrılan Goran'ın dengesini kaybederek kaleden düştüğü sanılıyor. Girne'ye...

Girne'de İsveçli turistin kale gezisi faciayla son buldu

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, ()-  KKTC’de İsveç uyruklu turist 75 yaşındaki Olsson Hans Goran, Girne St. Hilarion kalesi yakınlarında ölü bulundu. Turist kafilesinden ayrılan Goran'ın dengesini kaybederek kaleden düştüğü sanılıyor.
Girne'ye gelen İsveç turist kafilesi Girne St. Hilarion kalesi'ni gezmeye gitti. Kafile kalede dolaşırken Olsson Hans Goran'ın aralarında olmadığı fark edilince Sivil Savunma ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen polis, itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri Goran’ı kalenin içerisinde aramalarına rağmen bulamadı. Bunun üzerine ekipler, drone kamera ile yaptıkları arama sonucu kalenin kuzey yamacında yaklaşık 100-150 metre aşağıda Goran'ı yerde yatarken tesbit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsveçli turist Goran'ı yaşamını yitirdiği belirlendi. 
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada turist Goran'ın bir anlık dikkatsizliği sonucu kaleden düşmüş olabileceği ifade edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

 

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