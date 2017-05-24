Giresun’da üst geçide çıkan kadın intihara kalkıştı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, () - GİRESUN’da üst geçidin kemer şeklindeki ayaklarına çıkıp intihara kalkışan 55 yaşındaki Ayşegül Aktaş, polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Giresun Valiliği önünden meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ayşegül Aktaş, üst geçidin kemer şeklindeki ayaklarından birinin üzerine tırmandı. Yaklaşık 15 metre yüksekliğe çıkan Aktaş'ı fark eden çevre sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, üst geçidin altından geçen yolda trafiği durdurarak önlem aldı. Polis tarafından ikna edilen Ayşegül Aktaş, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla üst geçitten indirildikten sonra, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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