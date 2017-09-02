Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Rodos Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Rodos adası açıklarında korkutan deprem
CHP'li Emir: Yargı sonucu olmaksızın cezaevleri tıka basa dolu
Cezaevleri tıka basa doldu, işte...
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı

Giresun’da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Hakan KABAHASANOĞLU/ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun), () - GİRESUN’un Şebinkarahisar İlçesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Altınçevre Köyü’nde...

Giresun’da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Hakan KABAHASANOĞLU/ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun), () - GİRESUN’un Şebinkarahisar İlçesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Altınçevre Köyü’nde meydana geldi. 55 yaşındaki Ali Çiftçi ile komşusu ve aynı zamanda akrabaları olan İsmet, eşi Dursune ve oğlu Adnan Çiftçi ve yakınları Sinan Çiftçi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali Çifti, av tüfeğiyle akrabalarına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği İsmet, Dursune, Adnan ve Sinan Çiftçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen 55 yaşındaki Dursune Çiftçi, yolda yaşamını yitirdi.
Jandarma, olayda kullanılan tüfekle birlikte Ali Çiftçi'yi gözaltına aldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314