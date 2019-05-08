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Giresun'daki orman yangını, 15,5 saat sonra kendiliğinden söndü

Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE (Giresun), ()- GİRESUN’un Espiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan, arazinin sarp olması ve ulaşımın sağlanamaması nedeniyle müdahale edilemeyen yangın, rüzgarın etkisini yitirip, yağmurun başlamasıyla birlikte...

Giresun'daki orman yangını, 15,5 saat sonra kendiliğinden söndü

Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE (Giresun), ()- GİRESUN’un Espiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan, arazinin sarp olması ve ulaşımın sağlanamaması nedeniyle müdahale edilemeyen yangın, rüzgarın etkisini yitirip, yağmurun başlamasıyla birlikte 15,5 saat sonra kendiliğinden söndü. Yangında, 10 hektarlık alan zarar gördü.
Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyü Honuz mevkiindeki ormanlı alanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir bölgeye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ancak, bölgenin sarp olması ve araç ulaşımı olmaması nedeniyle ekipler yangına müdahale edemedi. Bunun üzerine alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alındı, vatandaşlar uyarıldı. Metrelerce yükseğe çıkan alevler, gece boyunca bölgeyi aydınlattı. Alevler, ilçe merkezinden de görüldü.
İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri, sabaha kadar bölgede bekleyişini sürdürdü. Rüzgarın etkisini yitirmesi, hafif yağmur yağışının başlaması ile yangın, saat 06.00 sıralarında kendiliğinden söndü. Bazı noktalarda dumanların yükseldiği bölgeyi izleyen ekipler, yangının tamamen sönmesini bekliyor.
10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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