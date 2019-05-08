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Giresun'daki orman yangını, 15,5 saat sonra kendiliğinden söndü (2)

YANGIN ELEKTRİK TELLERİNDEN ÇIKMIŞ Giresun Valiliği'nce Espiye'deki ormanlıkta çıkan, arazinin sarp olması ve ulaşımın sağlanamaması nedeniyle müdahale edilemeyen, rüzgarın etkisini yitirip, yağmurun başlamasıyla 15,5 saat sonra kendiliğinden...

Giresun'daki orman yangını, 15,5 saat sonra kendiliğinden söndü (2)

YANGIN ELEKTRİK TELLERİNDEN ÇIKMIŞ
Giresun Valiliği'nce Espiye'deki ormanlıkta çıkan, arazinin sarp olması ve ulaşımın sağlanamaması nedeniyle müdahale edilemeyen, rüzgarın etkisini yitirip, yağmurun başlamasıyla 15,5 saat sonra kendiliğinden sönen yangınla ilgili açıklama yapıldı. Yangının, fırtına nedeniyle elektrik hatlarının geçtiği güzergahta, tellerin birbirine temasıyla meydana gelen kıvılcımla çıktığının tahmin edildiği kaydedilen açıklama, şöyle:
"Yangın 9 hektar alanda etkili olmuş olup, lokal olarak Honuz Mevkiindeki tepeye sirayet etmiş, genellikle bozuk kestane kızılağaç meşçere vasfında olan, ormanın alt tabakasında bulunan dikensi yapıdaki çalılığın tutuşması şeklinde devam etmiştir. Arazinin aşırı sarp olması ve vasıta yolu olmaması nedeni ile müdahalede ekiplerinin müdahalesinde güçlük yaşanmış, sabaha karşı yağmurun başlaması ile de yangın sönmüş olup bir iki noktada duman şeklinde tütmeler mevcuttur. Orman Bölge Müdürlüğü, Belediye, AFAD ve Jandarmaya bağlı ekipler meskûn mahaller çevresinde ve yangının oluştuğu yerde gözetimlerine devam etmekte olup yangın kontrol altına alınmıştır." 

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