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Giresun'daki operasyonda uzman çavuş şehit oldu (2)

GİRESUN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI Giresun'un Doğankent ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürüten birlikteki Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin ormanlık alan içerisinde terörist sanılarak zırhlı araçtan...

Giresun'daki operasyonda uzman çavuş şehit oldu (2)

GİRESUN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
Giresun'un Doğankent ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürüten birlikteki Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin ormanlık alan içerisinde terörist sanılarak zırhlı araçtan açılan ateş sonucu şehit olduğu olayla ilgili Giresun Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Giresun İlimiz Doğankent İlçemize bağlı Şadi Yaylası bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar sırasında Jandarma Uzman Çavuşumuz Recep Öncebe kazaen açılan ateş sonucu şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat detaylı olarak devam etmektedir. Şehidimize Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz."

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