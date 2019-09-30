Giresun'da silah kaçaklığı operasyonunda 3 tutuklama

GİRESUN'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı ve imalatı yapan kişilere yönelik kentte bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, silah imalatı ve kaçakçılığı yaptıkları saptanan 13 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, şarjör, fişek, namlu, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile 4 telsiz ele geçirildi.Sorgularının ardından adliye sevk edilen 13 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.