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Giresun'da sağanak, sel ve heyelana yol açtı: 1 ölü (2)
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Kemerli Köyünde meydana gelen sel ve heyelanda kaybolan Hasan Zamba'nın (65) AFAD ekiplerince yapılan çalışmada cansız bedenine ulaşıldı. Zamba'nın sağanağın ardından evinin...
GÜVENLİK 20.10.2019, 22:58
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Kemerli Köyünde meydana gelen sel ve heyelanda kaybolan Hasan Zamba'nın (65) AFAD ekiplerince yapılan çalışmada cansız bedenine ulaşıldı. Zamba'nın sağanağın ardından evinin yanındaki dere yatağının önünü açmaya çalışırken sel sularına kapıldığı belirlendi. Zamba'nın cesedi otopsi için Eynesil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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