Giresun'da PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit/ Ek fotoğraflar
09 Temmuz 2018 Pazartesi 19:30
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