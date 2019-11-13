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Giresun'da orman yangını
GİRESUN'un merkeze bağlı Uzgur köyünde çıkan orman yangınında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü. Giresun'da dün gece saatlerinde merkeze bağlı Uzgur Köyü'nde orman yangını çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgârın...
GÜVENLİK 13.11.2019, 07:27
GİRESUN'un merkeze bağlı Uzgur köyünde çıkan orman yangınında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.
Giresun'da dün gece saatlerinde merkeze bağlı Uzgur Köyü'nde orman yangını çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgârın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, arazöz ile uzun uğraşlar sonucu sabaha karşı yangını kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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