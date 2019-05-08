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Giresun'da müdahale edilemeyen orman yangını yayılıyor (2)

KAYMAKAMI BAŞTÜRK: SÖNMEZSE SABAH HAVADAN MÜDAHALE EDİLECEK Giresun'un Espiye ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili bilgi veren Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk, çok küçük alanda başlayan yangının büyümeye başladığını ancak...

Giresun'da müdahale edilemeyen orman yangını yayılıyor (2)

KAYMAKAMI BAŞTÜRK: SÖNMEZSE SABAH HAVADAN MÜDAHALE EDİLECEK
Giresun'un Espiye ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili bilgi veren Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk, çok küçük alanda başlayan yangının büyümeye başladığını ancak yol olmadığı için müdahalede bulunamadığını söyledi. Mesmun mahale sıçramaması için önlemlerin alındığını belirten Kaymakam Baştürk, 9 hektarlık ekonomik ömrü olmayan bitki türünün zarar gördüğünü söyledi. Baştürk, şöyle konuştu:
"Belediyemizin ve orman işletmemizin araçları bölgeye intikal etti ancak yol olmadığı için müdahale edemedik. Rüzgarın etkisiyle yangın genişledi. Yanan yer bozuk orman dediğimiz bir alan. Şu anda ekiplerimiz yangının meskun mahallelere yönelmesi durumunda tedbir almış durumda. İtfaiye ve arozözlerimiz hazır bekliyor. Şu ana kadar müdahale edeceğimiz bir noktaya gelmedi, ancak böyle bir durumda ekiplerimiz müdahaleye hazır. İnşallah can ve mal kaybı olmadan sönecek. Eğer sabaha kadar sönmezse havadan müdahale imkanı doğacak. Deniz burada zaten kısa sürede söndüreceğimizi tahmin ediyoruz. Sabaha kadar takip edeceğiz. 9 hektarlık ekonomik ömrü olmayan bir bitki zararı var. Ekonomik anlamda bir kayıp yok biz evlere sıçramaması için hazır bekliyoruz."
Yangını ilk farkeden ve yetkililere bilgi veren Hayrettin Abanoz ise "Öğleden sonra çıktı yangın. Büyük ihtimalle yüksek gerilim hattından kıvılcım oluşması sonucu çıktı. Kaymakamlığa ve orman işletmeye haber verildi. İtfaiye geldi ama yol olmadığı için müdahale edilemedi. Ancak havadan müdahale ile söndürülebilir. Her taraf ağaç, tehlike sürüyor." dedi.

 

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