Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12...
Palandöken cıvıl cıvıl
Palandöken cıvıl cıvıl

Giresun'da jandarmadan operasyon

Hakan KABAHASANOĞLU/DERELİ (Giresun), () - GİRESUN'un Dereli İlçesi kırsalında, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetine ve barınmasına engel olmak için Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı. Giresun İl Jandarma...

Giresun'da jandarmadan operasyon

Hakan KABAHASANOĞLU/DERELİ (Giresun), () - GİRESUN'un Dereli İlçesi kırsalında, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetine ve barınmasına engel olmak için Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı.
Giresun İl Jandarma Komutanlığı'ndan konuya ililşkin yapılan açıklamada, "Dereli İlçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat Timleri ve zırhlı araçların katılımı ile 24 Ocak Salı günü PKK/KCK terör örgütü mensuplarının barınmalarına engel olmak, tespit ve etkisiz hale getirmek maksadıyla zorlu arazi ve iklim koşullarında operasyon faaliyeti icra edilmiş ve aynı gün başarı ile sonlandırılmıştır" denildi.
Açıklamada, bölgede terör örgütlerinin faaliyet göstermesine ve barınmalarına engel olmak için yoğun olarak icra edilmekte olan faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği de ayrıca ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55