Giresun'da jandarmadan operasyon

Hakan KABAHASANOĞLU/DERELİ (Giresun), () - GİRESUN'un Dereli İlçesi kırsalında, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetine ve barınmasına engel olmak için Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı'ndan konuya ililşkin yapılan açıklamada, "Dereli İlçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat Timleri ve zırhlı araçların katılımı ile 24 Ocak Salı günü PKK/KCK terör örgütü mensuplarının barınmalarına engel olmak, tespit ve etkisiz hale getirmek maksadıyla zorlu arazi ve iklim koşullarında operasyon faaliyeti icra edilmiş ve aynı gün başarı ile sonlandırılmıştır" denildi.

Açıklamada, bölgede terör örgütlerinin faaliyet göstermesine ve barınmalarına engel olmak için yoğun olarak icra edilmekte olan faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği de ayrıca ifade edildi.

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