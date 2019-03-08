Giresun'da halkı sokağa döken taciz şüphelisi tutuklandı (2)

NOT: 'Giresun'da halkı sokağa döken taciz şüphelisi tutuklandı' başlıklı haberimizde 'M.B.' diye verilen şüphelinin adı, kaynağından 'Serdar B.' olarak değiştirilmiştir.

---------------------



6 YIL ÖNCE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TACİZDEN TUTUKLANMIŞ

Giresun'un Eynesil ilçesinde E.A. (19) adlı genç kızı taciz ve darbettiği gerekçesiyle halkın linç girişiminde bulunduğu Serdar B.'nin (22), 6 yıl önce de 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz iddiasıyla tutuklanıp tahliye edildiği ortaya çıktı.

Serdar B.'nin İstanbul'da çalışırken, bu kez de 'tehdit' suçundan Bilecik'te cezaevine konulduğu öğrenildi. İzinli çıktığı cezaevine dönmeyen Serdar B.'nin, son yaşanan olay sırasında, öfkeli kalabalıkta yer alan bazı kişilerce yakalanıp bir araca kilitlendiği ve jandarma ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Serdar B., ifadesinde, taciz olayını itiraf ederek, yurt dışına kaçmak için plan yaptığını ancak yakalandığını söyledi.