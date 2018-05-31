Giresun'da çatışma çıktı: 2 PKK'lı terörist öldürüldü (2)

BAKAN SOYLU: 4 GÜN ÖNCE GÖRÜNTÜ ALINDI
Trabzon'da iftar programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Güce ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 teröristin öldürülmesine ilişkin konuştu. Bakan Soylu, bölgede terörist gruba ilişkin 4 gün önce görüntü alındığını belirterek, "Yaklaşık 4 gün önce görüntü aldık. Bir çatışma çıktı. Bunun üzerine arkadaşlarımız alanı daraltarak bölgede çalışma yaptı ve teröristleri ele geçirdi. Teröristlerden biri bölgenin sorumlusu. Daha ayrıntılı açıklamayı arkadaşlar yapacaktır" dedi.
BAKAN SOYLU: 4 GÜN ÖNCE GÖRÜNTÜ ALINDI