Giresun'da çatışma çıktı: 2 PKK'lı terörist öldürüldü (2)

BAKAN SOYLU: 4 GÜN ÖNCE GÖRÜNTÜ ALINDI

Trabzon'da iftar programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Güce ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 teröristin öldürülmesine ilişkin konuştu. Bakan Soylu, bölgede terörist gruba ilişkin 4 gün önce görüntü alındığını belirterek, "Yaklaşık 4 gün önce görüntü aldık. Bir çatışma çıktı. Bunun üzerine arkadaşlarımız alanı daraltarak bölgede çalışma yaptı ve teröristleri ele geçirdi. Teröristlerden biri bölgenin sorumlusu. Daha ayrıntılı açıklamayı arkadaşlar yapacaktır" dedi.