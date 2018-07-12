Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

Giresun'da boğulan 2 kardeşin kuzeni de kurtarılamadı

GİRESUN'un Piraziz ilçesinde kuzenleri Melih (7) ve Gürkan Memiş (6) kardeşlerin boğulduğu denizden baygın olarak çıkarılan Furkan Memiş (7) de tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Olay, dün saat 15.30 sıralarında...

Giresun'da boğulan 2 kardeşin kuzeni de kurtarılamadı
GİRESUN'un Piraziz ilçesinde kuzenleri Melih (7) ve Gürkan Memiş (6) kardeşlerin boğulduğu denizden baygın olarak çıkarılan Furkan Memiş (7) de tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Eğrice mevkisi sahilinde meydana geldi. Melih ve Gürkan Memiş kardeşler ile kuzenleri Furkan Memiş, serinlemek için girdikleri denizde bir süre sonra akıntıya kapıldı. Suda çırpınan çocukları fark eden çevredekiler, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri, kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı.
Bir süre sonra Melih ve Gürkan Memiş kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı. Denizden baygın halde çıkarılan Furkan Memiş ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Furkan Memiş de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Memiş kardeşler ile kuzenleri Furkan Memiş'in ilçede düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325