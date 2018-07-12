Giresun'da boğulan 2 kardeşin kuzeni de kurtarılamadı

GİRESUN'un Piraziz ilçesinde kuzenleri Melih (7) ve Gürkan Memiş (6) kardeşlerin boğulduğu denizden baygın olarak çıkarılan Furkan Memiş (7) de tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.Olay, dün saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Eğrice mevkisi sahilinde meydana geldi. Melih ve Gürkan Memiş kardeşler ile kuzenleri Furkan Memiş, serinlemek için girdikleri denizde bir süre sonra akıntıya kapıldı. Suda çırpınan çocukları fark eden çevredekiler, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri, kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı.Bir süre sonra Melih ve Gürkan Memiş kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı. Denizden baygın halde çıkarılan Furkan Memiş ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Furkan Memiş de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Memiş kardeşler ile kuzenleri Furkan Memiş'in ilçede düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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