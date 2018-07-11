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Giresun'da 2 kardeş boğuldu, kuzenleri hastanede tedavide

GİRESUN'un Piraziz ilçesinde denize giren Melih Memiş (7) ile kardeşi Gürkan Memiş (6) boğuldu, çevredekilerce denizden çıkarılan kuzenleri Furkan Memiş (7) ise hastanede tedaviye alındı. Olay saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Bahçelievler...

Giresun'da 2 kardeş boğuldu, kuzenleri hastanede tedavide
GİRESUN'un Piraziz ilçesinde denize giren Melih Memiş (7) ile kardeşi Gürkan Memiş (6) boğuldu, çevredekilerce denizden çıkarılan kuzenleri Furkan Memiş (7) ise hastanede tedaviye alındı.
Olay saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Eğrice mevkisi sahilinde meydana geldi. Melih Memiş, kardeşi Gürkan Memiş ile kuzenleri Furkan Memiş, serinlemek için girdikleri denizde bir süre sonra akıntıya kapıldı. Su üzerinde çırpınan çocukları fark eden çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, AKUT, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı. Aramalar sonucunda, Melih, Gürkan Memiş kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı. Denizden baygın halde çıkarılan Furkan Memiş ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Furkan Memiş’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Öte yandan olayı haber alıp sahil kenarına gelen aile bireyleri sinir krizi geçirirken, çok sayıda kişi arama kurtarma çalışmalarını izledi.

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