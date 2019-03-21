Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...
İmamoğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi 
İmamoğlu üniversite öğrencileriyle bir araya...
5.5'lik depremin ardından Denizli beşik gibi
5.5'lik depremin ardından Denizli beşik...
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla buluşturdu
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla...

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı: Rabia'nın babasına gözaltı yok (2)- Yeniden

GİRESUN Cumhuriyet Başsavcılığı, Eynesil ilçesinde geçen yıl 13 Nisan'da evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan'ın gözaltına alındığı iddiaları ile...

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı: Rabia'nın babasına gözaltı yok (2)- Yeniden
GİRESUN Cumhuriyet Başsavcılığı, Eynesil ilçesinde geçen yıl 13 Nisan'da evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan'ın gözaltına alındığı iddiaları ile ilgili açıklamada bulundu. Herhangi bir gözaltı işlemi olmadığı belirtilen açıklamada, Şaban Vatan'ın psikiyatrik bazı sorunlar yaşadığı ve yakın aile çevresini tehdit ettiği yönünde hakkında müracaatlar olduğu ifade edildi.
Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde geçen yıl 13 Nisan'da Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Rabia Naz, kurtarılamadı. Rabia Naz'ın ölüm nedeni ile ilgili belirsizlik, Adli Tıp raporu ile yeni bir boyut kazandı. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen küçük kızla ilgili Adli Tıp raporunda, 'Rabi Naz Vatan'ın ölümünün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması neticesinde meydana gelmiş olabileceği' yönünde kanaat belirtildiği bilgisi yer aldı. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını, Rabia Naz'ın yaralı halde evin önüne bırakıldığını iddialarını sürdürdü.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İlçe merkezinde miting yaparak kızının ölümüne neden olanların bir an önce bulunmasını isteyen Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın bugün sabah saatlerinde gözaltına alındığı öne sürüldü. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu, bahse konu gözaltı iddiaları ve soysal medya paylaşımlarıyla ilgili, yazılı açıklamada bulundu. Gözaltı kararı olmadığı belirtilen açıklamada şöyle dendi:
"Şaban Vatan’ın gözaltına alındığı yönünde bazı basın ve yayın kuruluşlarıyla sosyal medya hesaplarında asılsız iddia ve şayialar görülmektedir. Bu tür haberlerin doğru olup olmadığı araştırılmadan yanlış ve maksatlı olarak kamuoyuna sunulması yargıyı da zan altında bırakmaktadır. Baba Şaban Vatan hakkında verilmiş herhangi bir gözaltı kararı bulunmamaktadır, ancak bazı yakın akrabaları tarafından Şaban Vatan’ın psikiyatrik bazı sorunlar yaşadığı ve yakın aile çevresini tehdit ettiği yönünde Görele Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatlar olmuş olup, bu müracaatlar kapsamında yapılan araştırmada Şaban Vatan’ın müteaddit defalar psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiş olup, psikolojik durumu ile ilgili cezai ehliyet ve tedaviyi gerektirir bir hastalığının olup olmadığı hususunda ilgili kişi Giresun Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne sevk edilmiş olup, hekim tavsiyesine, oluşacak delillere göre Görele Cumhuriyet Başsavcılığı görevini ifa edip, vicdani kanaate dayalı olarak kararını verecektir."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328