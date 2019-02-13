Girdikleri depodan kablo çalan hırsızlar kamerada

Müslim SARIYAR/İSTANBUL () KOCAELİ'nde girdikleri bir işyerinin deposundan kablo çalan 3 hırsız güvenlik kamelarına saniye saniye kaydedildi. Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki hırsızlık, 4 gün önce gece meydana gelen olayda, bakır kablo o deposuna giren maskeli ve eldivenli 3 kişi, içeride bulunan kabloları alarak kaçtılar. Sabah işyerine gelince hırsızlığı farkeden işyeri yetkilileri, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamelaranı incelemeye aldı. Kocaeli polisi maskeli ve eldivenli hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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