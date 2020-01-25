Girdikleri bakakalın kamerasının yönünü çevirdiler ama çevredekileri unuttular

IĞDIR'da, Selahattin Kaynar'a ait bakkalın önündeki kameranın yönünü değiştirip, 17 bin TL değerinde sigara çalan 2 kişi, içerdeki kamera tarafından görüntülendi.Söğütlü Mahallesi Şamil Caddesi'ndeki Selahattin Kaynar'a ait bakkal 22 Ocak günü hırsızlar tarafından soyuldu. İş yerinden 17 bin TL değerinde sigara çalındığını belirleyen Kaynar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların iş yerinin önündeki kameraların yönünü çevirerek camı kırarak içeri girdiklerini tespit etti. Çevredeki iş yerlerinin kameralarını incelemeye alan polis, soyulan bakkalın içindeki kameranın görüntülerini de izledi. İş yerindeki kamera kayıtlarında 2 şüpheliden birinin kırılan camlara basması nedeniyle ayağından yaralandığı görüldü. Kameranın saniye saniye kaydettiği olayda cam kesiği nedeniyle ayağından kan akan şüphelinin, yerdeki kanı temizlemeye çalıştığı gözlendi. Bakkalda parmak izi araştırması yapan polis, yerdeki kandan da örnek aldı.İş yeri sahibi Selahattin Kaynar, "Gece yarısı dükkanımın camını kıran hırsızlar yaklaşık 17 bin TL değerinde 97 karton sigarayı almışlar. Dükkanın dışındaki kameraların birisinin kablosu koparmışlar birinin ise yönünü değiştirmişler. İçerideki kamera her şeyi net gösteriyor. Daha önce komşularımızın dükkanlarına girmişler. Bu hırsızlar yakalanıp serbest bırakıldıkça sürekli bu işi yapacaklar. Bu bölgede bir bekçi olursa hırsızlar için caydırıcı olur diye düşünüyorum" dedi.