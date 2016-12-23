Gıda hijyenine uygun olmayan hindiler imha edildi

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE’de jandarma tarafından durdurulan bir kamyonette gıda hijyenine uygun olmayacak şekilde taşınan 200 hindi el konularak imha edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa İlçesi yakınlarında yaptıkları yol emniyeti ve kontrol devriyesi sırasında G.A.’nın kullandığı aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada gıda hijyenine uygun olmayacak şekilde taşınan, kesilip temizlenmiş 200 hindi ele geçirdi. Sürücü G.A., hakkında Havsa Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere tutanak düzenlenirken, el konulan hindiler gömülerek imha edildi. Hindilerin yaklaşan yılbaşı nedeniyle bazı lokantalara satılacağı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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