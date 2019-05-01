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Geziye giden öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Arzu ERBAŞ/İKİZDERE (Rize), () - RİZE’nin İkizdere ilçesinde günübirlik geziye çıkan  Erzurum'un Yakutiye ilçesi Mecidiye Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü...

Geziye giden öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Arzu ERBAŞ/İKİZDERE (Rize), () - RİZE’nin İkizdere ilçesinde günübirlik geziye çıkan  Erzurum'un Yakutiye ilçesi Mecidiye Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve 16 öğrenci yaralandı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde İkizdere ilçesi Çamlık köyü yakınlarında meydana geldi. Erzurum'un Yakutiye ilçesi Mecidiye Anadolu Lisesi öğrencilerini günübirlik gezi için taşıyan Cihan Arzık (71)  yönetimindeki 25 AA 737 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Cihan Arzık ile 16 öğrenci yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Rize’deki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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