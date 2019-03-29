Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

Gezici röntgen aracı ile kaza yaptı, tedavi olmamak için direndi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan gezici röntgen aracı, refüje çıkarak durabildi. Yaralanan ve tedaviyi kabul etmeyen sürücü Taner Y. (21), polis tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı. Kaza, akşam...

Gezici röntgen aracı ile kaza yaptı, tedavi olmamak için direndi
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan gezici röntgen aracı, refüje çıkarak durabildi. Yaralanan ve tedaviyi kabul etmeyen sürücü Taner Y. (21), polis tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Bursa-Ankara karayolu Avarlar kavşağında meydana geldi. İnegöl’den Eskişehir istikametine giden Taner Y. yönetimindeki 16 NAP 73 plakalı gezici röntgen aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çıktı. Çarpmanın şiddetiyle refüjde bulunan kaldırım taşları sökülerek park halinde olan 16 BJ 221 plakalı otomobilin üzerine düştü. Yaralanan sürücü Taner Y. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavisini reddedince, polis tarafından ikna edilerek İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328