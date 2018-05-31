Gezi Olayları'nın 5.yılında İstiklal Caddesi'nde açıklama (1)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,()-GEZİ Olayları'nın 5.Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde toplanan bir grup, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na doğru yürümek istedi. Güvenlik önlemi alan polisin yürümelerine izin vermediği grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.
(FOTOĞRAF)
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,()-GEZİ Olayları'nın 5.Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde toplanan bir grup, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na doğru yürümek istedi. Güvenlik önlemi alan polisin yürümelerine izin vermediği grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.