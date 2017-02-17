Geyve'de büfeci cinayeti

GEYVE (Sakarya), () - SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde tartıştığı büfe işletmecisi 39 yaşındaki Sadi Erdoğan, tartışığı 2 kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde, Geyve Konyalı Alibey Caddesi'nde meydana geldi. Sadi Erdoğan, işlettiği büfeye gelen 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Erdoğan, tabancayla vuruldu. Şüpheliler kaçarken, çevre esnaf polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradaki müdahalesinin ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sadi Erdoğan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Polis, şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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