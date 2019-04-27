Germencik'te silahlı kavga: 9 yaralı

Burhan CEYHAN/ AYDIN, () - AYDIN'ın Germencik ilçesinde 2 kişi arasında çıkan kavgada 9 kişi tüfekle yaralandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. S.G. ve B.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. S.G., evden getirdiği pompalı tüfekle, B.S.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar o sırada olay yerinde olan B.S.'nin yakınları ve bazı vatandaşlara isabet etti. B.S.'nin de aralarında yer aldığı 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. S.G. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.