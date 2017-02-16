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Germencik'te hırsızlığa 2 tutuklama

AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde hırsızlık yaparken suç üstü yakalanan G.G. ve A.T., jandarma tarafından gözaltına elındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı. Olay, dün akşam saatlerinde, Hıdırbeyli Mahallesi'nde meydana...

Germencik'te hırsızlığa 2 tutuklama
AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde hırsızlık yaparken suç üstü yakalanan G.G. ve A.T., jandarma tarafından gözaltına elındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Hıdırbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık ihbarını alan jandarma ekipleri, Hıdırbeyli Mahallesi'ne gitti. 100 kilo zeytinyağını yükledikleri motosikletle kaçırmaya çalışan G.G. ve A.T.'yi suçüstü yakaladı. İki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan kontrolde G.G.'nin 3 hırsızlık, 1 konut dokunulmazlığını ihlal, bir hükümlü tutuklunun kaçmasına yardım etmek suçlarından olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. G.G. ve A.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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