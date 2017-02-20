Germencik'te aranan 5 kişi yakalandı

AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişiye yönelik, dün saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Germencik ilçe merkezi ile Ortaklar Mahallesi'ndeki toplam 5 ayrı adrese yapılan baskınlarda, uyuşturucu ve uyarıcı madde satmak suçundan aranan Y.K. (17), gasp suçundan aranan Y.T. (21), hürriyeti yoksun kılma suçundan aranan B.G. (34) ile cinayet suçundan aranan S.K. (37) ve İ.Y. (32) evlerinde yakalandı. Yakalanan şüphelilerden S.K. ve İ.Y.'nin, 16 Kasım 2012 tarihinde Selçuk'a bağlı Çamlık Köyü'ndeki Sim Bar'ın kurşunlanması sonucu Veysel Çakır'ın (22) ölümüne, İbrahim Zeytun'un (23) ise yaralanmasina neden oldukları belirtildi. Yakalanan 5 şüpheliden Y.T., Y.K. ve B.G., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından aynı gün Germencik Adliyesi'ne, S.K. ve İ.Y. ise İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin 5'i de tutuklandı.



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