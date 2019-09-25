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Geri manevra yapan TIR'ın çarpmasıyla yaralandı
BOLU'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı TIR'ın altında kalan Ferhat Durmuş yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Doğancı Mahallesi Mudurnu Caddesi'nde meydana geldi. Geri manevra yapan Murat Koç yönetimindeki 34 FL 8327 plakalı...
GÜVENLİK 25.09.2019, 11:44
BOLU'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı TIR'ın altında kalan Ferhat Durmuş yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Doğancı Mahallesi Mudurnu Caddesi'nde meydana geldi. Geri manevra yapan Murat Koç yönetimindeki 34 FL 8327 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Ferhat Durmuş'a çarptı. TIR'ın altında kalan Ferhat Durmuş yaralandı. Durmuş, çevredekiler ve sağlık ekipleri tarafından TIR'ın altından çıkarıldı. Ferhat Durmuş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Doğancı Mahallesi Mudurnu Caddesi'nde meydana geldi. Geri manevra yapan Murat Koç yönetimindeki 34 FL 8327 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Ferhat Durmuş'a çarptı. TIR'ın altında kalan Ferhat Durmuş yaralandı. Durmuş, çevredekiler ve sağlık ekipleri tarafından TIR'ın altından çıkarıldı. Ferhat Durmuş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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