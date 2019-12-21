Geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki yağ tanklarında başlayan ve atık lastiklere sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın, Kartepe...
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki yağ tanklarında başlayan ve atık lastiklere sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan bir endüstriyel geri dönüşüm tesisinin bahçesinde başladı. Bahçede bulunan atık lastik deposunun içindeki yağ tanklarının henüz bilinmeyen bir sebeple alev alması sonucu başlayan yangın, atık lastiklere sıçradı. Gökyüzünü dumanlar kaplarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:46
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:07
|İkindi
|15:25
|Akşam
|17:46
|Yatsı
|19:13
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|16
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Adana Demirspor
|16
|21
|10. Balıkesirspor
|15
|20
|11. Altay
|15
|20
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. İstanbulspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|36
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|18
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10