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Geri dönüşüm makinesine düşen işçi öldü

ADANA'da bir geri dönüşüm firmasında çalışan Burak Aşikar (33), malzemeleri aktarırken düştüğü makinede hayatını kaybetti. Merkez Seyhan ilçesi Sarıçam Mahallesi Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Burak Aşikar,...

Geri dönüşüm makinesine düşen işçi öldü
ADANA'da bir geri dönüşüm firmasında çalışan Burak Aşikar (33), malzemeleri aktarırken düştüğü makinede hayatını kaybetti.
Merkez Seyhan ilçesi Sarıçam Mahallesi Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Burak Aşikar, atık malzemeleri aktardığı geri dönüşüm makinesine düştü. Aşikar'ın düştüğünü fark eden çalışanlar, makineyi durdurarak 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Aşikar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İş yerine gelen polis ekipleri ise çalışanların ifadesini aldı. Yapılan inceleme ve delillerin toplanmasının ardından Aşikar'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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