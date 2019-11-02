Son Dakika
Geri dönüşüm için getirilen gemiden akaryakıt çıktı
İZMİR'in Aliağa ilçesinde, parçalanmak için geri dönüşüm tesisine getirilen hurda gemide 187 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Aliağa'da bulunan...
GÜVENLİK 01.11.2019, 15:34
İZMİR'in Aliağa ilçesinde, parçalanmak için geri dönüşüm tesisine getirilen hurda gemide 187 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Aliağa'da bulunan gemi geri dönüşüm tesisinde kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonla, tesiste demirli olan ve hurdaya ayrıldığı için parçalanmayı bekleyen geminin su tankında 187 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Operasyon güzergahında durdurulan bir kamyonun kasasında da 6 bin 600 litre kaçak akaryakıt bulundu. İş yerinin sorumlu müdürü A.Ö. (48), çalışanlar F.S. (37) ve E.Ç. (42) ile kamyon şoförü A.R.İ. (57) gözaltına alındı.
Ele geçirilen kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 1 milyon 296 bin lira olduğu, akaryakıtın ele geçirilmesiyle 726 bin lira civarında kamu zararının önüne geçildiği bildirildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Aliağa'da bulunan gemi geri dönüşüm tesisinde kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonla, tesiste demirli olan ve hurdaya ayrıldığı için parçalanmayı bekleyen geminin su tankında 187 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Operasyon güzergahında durdurulan bir kamyonun kasasında da 6 bin 600 litre kaçak akaryakıt bulundu. İş yerinin sorumlu müdürü A.Ö. (48), çalışanlar F.S. (37) ve E.Ç. (42) ile kamyon şoförü A.R.İ. (57) gözaltına alındı.
Ele geçirilen kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 1 milyon 296 bin lira olduğu, akaryakıtın ele geçirilmesiyle 726 bin lira civarında kamu zararının önüne geçildiği bildirildi.
12°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Kasım 2019
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Galatasaray
|10
|16
|6. Sivasspor
|9
|15
|7. Başakşehir
|9
|15
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Antalyaspor
|9
|11
|14. Çaykur Rizespor
|10
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5