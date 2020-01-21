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Geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
GÜVENLİK 21.01.2020, 14:29
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GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, drone ile havadan görüntülendi. Fabrikadan çıkan dumanlar, şehrin pek çok noktasından da görülürken, hasar tespit çalışmaları sürüyor.
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