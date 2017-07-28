Gerger'de uyuşturucu operasyonu

Mahir ALAN/GERGER (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gerger İlçesi'nde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 2 kilo esrar, 5 bin 170 kök hintkeneviri ve av tüfeği ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Yenibardak Köyü'nün Şahkulu Mezrası'ndaki bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Ekiplerin düzenlediği operasyonda evde 2 kilo esrar, 5 bin 170 kök hintkeneviri ve av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu ve tüfeğe el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı.

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