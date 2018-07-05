Gerger'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Gerger ilçesine bağlı Onevler köyünde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, belirledikleri adrese savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. Arama yapılan evde 1 kilo esrar ile ruhsatsız 2 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler, İ.A. ve O.D.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Gerger ilçesine bağlı Onevler köyünde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, belirledikleri adrese savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. Arama yapılan evde 1 kilo esrar ile ruhsatsız 2 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler, İ.A. ve O.D.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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