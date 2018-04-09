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(geniş haber) Taksim'de otele silahlı saldırı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul,() Taksim'de, bir otele pompalı tüfekle ateş edildi. Otelin camlarına ateş eden saldırgan, tüfeği bırakıp yaya olarak kaçtı.  Yaklaşık bir ay önce aynı otel önünde silahlı çatışma yaşanmış,...

(geniş haber) Taksim'de otele silahlı saldırı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul,()

Taksim'de, bir otele pompalı tüfekle ateş edildi. Otelin camlarına ateş eden saldırgan, tüfeği bırakıp yaya olarak kaçtı.  Yaklaşık bir ay önce aynı otel önünde silahlı çatışma yaşanmış, 1 kişi ölmüş 4 kişi de yaralanmıştı.

Olay saat 11.00 sıralarında Kazancı Yokuşu'nda meydana geldi. İddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, lüks bir araçtan indikten sonra, elinde pompalı tüfekle otel önüne geldi.  Otelin birinci katındaki camlara üç el ateş eden saldırgan, bir el de havaya ateş edip yaya olarak kaçtı. Otelin yaklaşık 100 metre uzağında tüfeği de bırakan saldırgan kayıplara karıştı.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, tüfek ve fişekler üzerinde inceleme yaptı. Saldırganın yakalanması için çalışmalara başlandı.

Yaklaşık bir ay önce aynı otelin önünde yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

(FOTOĞRAF)

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