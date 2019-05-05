(Geniş haber) - Pendik'te doğalgaz borusu delindi, alevler metrelerce yükseldi: 1 yaralı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK /İSTANBUL, () Pendik’te bir elektrik arızasını gidermek üzere yapılan çalışmalar sırasında doğalgaz borusu delindi. Parlama sonrası yangın çıktı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında bir işçi bacağından ve kollarından yaralandı.

Yangın saat 13.30 sıralarında Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Olay yerine itfaiye, İGDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik arızası gidermek için yapıldığı öğrenilen çalışma sırasında doğalgaz borusu delindi ve parlamayla birlikte yangın çıktı. Alevler metrelerce yükseldi. Olayda bir işçi bacağından ve kollarından yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerinin yakınındaki çocuk parkında oynayan çocuklar olay yerinden uzaklaştırıldı.

İGDAŞ ekipleri, yangın söndürüldükten sonra zarar gören doğalgaz borusunun onarım çalışmasına başladı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken olay yerinin yakınında bulunan bir restoran çalışanı, " Alevleri görür görmez oraya ulaştık. Baktık ki arkadaşın bir tanesi yanıyor. Kendini dışarı attı. Arkadaşlar yangına müdahale etti. Bayağı bir yaralıydı. İtfaiyeci arkadaşlar yangına müdahale etti. Yangın aşağı yukarı yarım saat sürdü. Kimseyi yaklaştırmadık oraya.." dedi.

(FOTOĞRAF)