Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

(Geniş haber) - Mezarlıkta eşi ve kayınbiraderini vurdu: 2 yaralı

Taner YENER - Murat SOLAK /İSTANBUL,()  ARNAVUTKÖY'de 51 yaşındaki Yolcu Güngören, mezarlıkta tartıştığı eşi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle vurdu. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, polisler tarafından kaçamadan yakalanan...

(Geniş haber) - Mezarlıkta eşi ve kayınbiraderini vurdu: 2 yaralı

Taner YENER - Murat SOLAK /İSTANBUL,()  ARNAVUTKÖY'de 51 yaşındaki Yolcu Güngören, mezarlıkta tartıştığı eşi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle vurdu. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, polisler tarafından kaçamadan yakalanan Yolcu Güngören, "Bıktım tehditlerinden" diye konuştu.
Edinilen bilgilere göre olay şöyle gelişti: Handan Güngören (40) kardeşi Haluk Bakar (38) ile öğle saatlerinde annelerinin Haraççı Mahallesi Dolmabahçe Caddesi üzerinde bulunan mezarlıktaki kabrini ziyarete geldi. Bir süredir aralarının bozuk olduğu Handan Güngören'in eşi Yolcu Güngören de mezarlığa geldi. Burada henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan tartışmanın ardından Yolcu Güngören, yanında getirdiği pompalı tüfekle mezarlığın girişinde kayınbiraderi Haluk Bakar'ı, ardından da kaçmaya çalışan eşi Handan Güngören'i cadde üzerinde vurdu. Olay yerinden kaçmaya çalışan Yolcu Güngören tesadüfen oradan geçmekte olan sivil polisler tarafından yakalandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK 
Sağ bacağından yaralanan Handan Güngören ve karın boşluğundan yaralanan Haluk Bakar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Güngören ve Bakar'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

"İKİSİNİ DE PEŞ PEŞE VURDU"
Görgü tanıklarından Mehmet Bugdağ, "Biz yan tarafta fabrikadaydık. Bir çığlık sesi geldi 'yapma yapma' diye. Durmadan ateş etti. İlk önce erkeği vurdu sonra kadın bu tarafa kaçtı. Kadının peşinden koşup sonra da kadını vurdu. İkisini de peş peşe vurdu." dedi. 

"BIKTIM TEHDİTLERİNDEN" 
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen Yolcu Güngören, basın mensuplarının" Neden yaptınız?" şeklindeki sorusuna "Bıktım tehditlerinden" diye cevapladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325