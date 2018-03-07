 (Geniş haber) - Maltepe'de hayvan otlatma kavgası 1 ölü 2 yaralı

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, () Maltepe'de hayvan otlatma nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa Caddesi'ndeki olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arsada hayvanlarını otlatan Emrah Çetin ile bu arsayı satın almak isteyen kişi arasında tartışma çıktı. Çetin arsada hayvanları otlatmasını istemeyen kişiye tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen kişi silahını çekerek Emrah Çetin ve yanındaki kişiyi vurdu. Çetin olay yerinde hayatını kaybederken yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ölen kişinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken kaçan saldırgan aranıyor.

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