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geniş haber- Karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü 1 yaralı

 Alper KORKMAZ-İSTANBUL,() SULTANGAZİ'DE refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil 3 araca çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.1 kişi de yaralandı.  Kaza saat 08.00 sıralarında Eski Edirne Caddesi Habibler mevkiinde...

geniş haber- Karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü 1 yaralı

 Alper KORKMAZ-İSTANBUL,()
SULTANGAZİ'DE refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil 3 araca çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.1 kişi de yaralandı. 
Kaza saat 08.00 sıralarında Eski Edirne Caddesi Habibler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VZ 6456 plakalı aracın sürücüsü Arnavutköy istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçerek 3 araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan yolcu  Muhammet Mustafa Altun  otomobilden dışarı fırladı. Altun olay yerinde hayatını kaybederken aracın sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  1'i ağır 2 yaralı 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan kişi hastane de hayatını kaybetti.  Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan sürücülerden Hasan Yücel, " Araç karşıdan geliyor. Direğe çarpıyor. Diğer aracın önüne düşüyor. Oradan sıyırıp yandan bana vuruyor. Ben de kazaya karışıyorum. Araç takla atmıştı. Biz alttakileri kurtaralım diye aracı çevirdik. Kapıyla beraber çıktı. Şoför de iyi değildi. Yaralıydı" diye konuştu. Bir başka görgü tanığı ise, "Araç karşı şeritteydi. Sollama yaparken kaydı, direğe vurdu. Burada araçların üzerine düştü. 2 kişilerdi. Birini çıkardık. Biri de hayatını kaybetti" dedi. 
Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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