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(Geniş Haber) - Fatih'te döviz bürosu soygunu

 Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, () Fatih'te müşteri kılığında döviz bürosuna gelen silahlı bir kişi, büro çalışanlarını etkisiz hale getirerek yüklü miktarda parayı alarak kaçtı. Çalışanların panik butonuna basmasıyla...

(Geniş Haber) - Fatih'te döviz bürosu soygunu

 Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, () Fatih'te müşteri kılığında döviz bürosuna gelen silahlı bir kişi, büro çalışanlarını etkisiz hale getirerek yüklü miktarda parayı alarak kaçtı. Çalışanların panik butonuna basmasıyla olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan soyguncuyu yakaladı.
Olay, Koca Mustafa paşa caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosunda saat 15.00 sıralarında meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre; müşteri gibi döviz bürosuna gelen silahlı bir kişi, çalışanları etkisiz hale getirerek, yüklü miktarda parayı alarak kaçtı. Döviz bürosu çalışanlarının panik butonuna basmasıyla kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, soyguncuyu fazla uzaklaşmadan yakaladı. Şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Döviz bürosunun çevresine şerit çekilerek özel harekat ekipleriyle geniş güvenlik önlemi alındı. 

'HEPSİ BİR ANDA YAKALADI'
Görgü tanığı bir vatandaş, "Adam aşağı doğru koşuyordu elinde silah vardı. Güvenlikler, esnaflar adamın peşine koştu. Hepsi bir anda yakaladı adamı. İki kişilerdi bir tanesi kaçtı diğerini polisler yakaladı" dedi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)
 


 

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