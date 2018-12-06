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(Geniş haber) - Fatih'te ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, () FATİH Aksaray'da 4 katlı binanın bodrum katında bulunan  ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Aksaray Tiryaki Hasanpaşa sokakta ...

(Geniş haber) - Fatih'te ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, () FATİH Aksaray'da 4 katlı binanın bodrum katında bulunan  ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Aksaray Tiryaki Hasanpaşa sokakta  Afrika kökenli kişilerin işlettiği ayakkabı, çanta imalatı ve satışının yapıldığı işyerinde saat 10:30 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk olarak yan taraftaki bir esnaf, hortumla su sıkarak müdahalede bulundu. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Fatih ve Beyoğlu itfaiye grubuna bağlı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. 4 katlı binanın bodrum katında, elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında yoğun duman sokağı kapladı. Çevredeki vatandaşlar yoğun dumandan etkilenerek zor anlar yaşadı. Binanın üst katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarılarak aşağıya indirildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekletildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Müdahale için yoğun dumanın kapladığı işyerine giren itfaiye ekiplerinin çıkışta da zor anlar yaşadığı görüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(FOTOĞRAF)

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